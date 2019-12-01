Detienen en Panindícuaro, Michoacán, a sujeto en posesión de 40 kilos de estupefaciente

Detienen en Panindícuaro, Michoacán, a sujeto en posesión de 40 kilos de estupefaciente
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Octubre de 2025 a las 12:54:47
Panindícuaro, Michoacán, 6 de octubre del 2025.- En posesión de 40 kilos de
metanfetamina, fue detenido un sujeto en la caseta de peaje de Panindícuaro de la autopista 
México-Guadalajara (Occidente).

Sobre el particular se informó que con base en los autos contenidos en la Carpeta de Investigación, 
la Policía Federal Ministerial de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) se constituyeron sobre la Autopista de Occidente México – Guadalajara, a la altura de la caseta de cobro de Panindícuaro.

En ese lugar lograron la detención del imputado cuando viajaba a bordo de un autobús de transporte público, en posesión de 40 kilos de metanfetamina también conocida como cristal, ice o hielo, distribuida en 40 bolsas de plástico al interior de dos maletas.

La Fiscalía Federal en el estado de Michoacán, continúa con la integración de la indagatoria para, en su momento, obtener los datos de prueba necesarios en contra de Marcos “C”.

