Ultiman a tíos a un hombre en Ario, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Diciembre de 2025 a las 17:34:04

Ario, Michoacán, a 21 de diciembre de 2025.- El cuerpo de un hombre que fue asesinado a balazos, se localizó en un paraje de la carretera Pujarán-Miguel Silva.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que sobre la referida carretera, en las inmediaciones de la comunidad de El Durazno, estaba tirado el cuerpo sin vida de una persona.

Al sitio se trasladaron elementos de la Policía Municpal quienes tras confirmar el reporte, solicitaron la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC) quienes quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo de un hombre el cual presentaba lesiones producidas por proyectil de arma de fuego, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.