Ultiman a tíos a un hombre en Ario, Michoacán

Ultiman a tíos a un hombre en Ario, Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Diciembre de 2025 a las 17:34:04
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ario, Michoacán, a 21 de diciembre de 2025.- El cuerpo de un hombre que fue asesinado a balazos, se localizó en un paraje de la carretera Pujarán-Miguel Silva.

 

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que sobre la referida carretera, en las inmediaciones de la comunidad de El Durazno, estaba tirado el cuerpo sin vida de una persona.

 

Al sitio se trasladaron elementos de la Policía Municpal quienes tras confirmar el reporte, solicitaron la intervención de la representación social.

 

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC) quienes quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo de un hombre el cual presentaba lesiones producidas por proyectil de arma de fuego, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Declaran culpable a Cristian A., responsable por el secuestro del ex presidente municipal de Nahuatzen, Michoacán
Detienen en LC, Michoacán a sujeto en posesión de un arma de fuego
Marcador en partido desata riña y deja cuatro heridos de bala en Irapuato
Se registra incendio en las oficinas del Bienestar en Morelia, Michoacán
Más información de la categoria
Sheinbaum pone en marcha el primer recorrido de prueba del Tren Lechería–AIFA; estará listo en el primer trimestre de 2026
Desarticulan banda de extorsión en la Ciudad de México; extorsionaron a un profesor por un año completo
La traición que mató al alcalde de Nahuatzen, Michoacán: condenan a su esposa por permitir su secuestro y muerte en 2019
Escuinapa vive otra jornada de violencia; enfrentamientos y bloqueos estremecen Sinaloa
Comentarios