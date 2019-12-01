Hombre es rescatado tras caer al Río Querétaro

Hombre es rescatado tras caer al Río Querétaro
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Diciembre de 2025 a las 16:17:24
Querétaro, Querétaro, a 21 de diciembre de 2025.- Este domingo, servicios de emergencias y elementos policiales, se movilizaron a la avenida Universidad, en donde un sujeto fue rescatado, luego de caer al Río Querétaro.

 

Fue a la altura de la calle Mariano Arista, en donde la persona cayó al cuerpo de agua, por causas desconocidas, lo que generó una importante movilización de los rescatistas.

 

Personal de Protección Civil, Bomberos de Querétaro y paramédicos del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM), fueron quienes se movilizaron al lugar, para realizar el rescate.

 

Una vez en la zona, ingresaron al Río y tras labores se realizó el rescate y posteriormente el traslado a un hospital, ya que presentaba signos de hipotermia.


