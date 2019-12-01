Rescatan en Acapulco a turista estadounidense; tenía cinco días abandonada en la isla La Roqueta

Acapulco, Guerrero, a 8 de julio de 2026.- Una turista estadounidense fue rescatada por autoridades de los tres órdenes de gobierno luego de permanecer durante cinco días en la isla La Roqueta, en Acapulco, donde fue localizada en condiciones de vulnerabilidad, con signos de deshidratación, sin alimentos, descalza y con dificultades para desplazarse.

El Gobierno de Acapulco informó que el operativo se llevó a cabo tras una solicitud de apoyo de la Octava Región Naval para localizar y auxiliar a la mujer. En respuesta, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública municipal, en coordinación con la Secretaría de Marina, desplegaron un equipo conformado por la Policía Turística, la Policía de Género y personal de la Central de Urgencias Médicas de Acapulco (CUMA).

Los rescatistas se trasladaron a la isla a bordo de una embarcación de la Marina, donde localizaron a la mujer, de 36 años y originaria de Atlanta, Georgia. Debido a que no habla español, un elemento de la Policía Turística apoyó como intérprete durante la atención.

De acuerdo con el testimonio de la turista, viajó a Acapulco por motivos recreativos y hace cinco días visitó La Roqueta acompañada de otra persona, quien presuntamente la dejó abandonada en el sitio. También indicó que perdió sus documentos de identificación y permaneció sin acceso a agua ni alimentos durante ese tiempo.

Los cuerpos de auxilio le brindaron ropa, agua y atención prehospitalaria, ya que presentaba síntomas de deshidratación y descompensación física. Además, como no podía caminar debido a las lesiones ocasionadas por permanecer descalza durante varios días, los rescatistas improvisaron una camilla para trasladarla de manera segura.

Posteriormente, fue llevada a las instalaciones de la Región Naval y después ingresada a un hospital por personal de la CUMA, donde recibió atención médica hasta ser estabilizada.

Tras recibir el alta médica, el Instituto Nacional de Migración (INM) en Guerrero la canalizó al Centro de Atención y Protección al Turista de Acapulco, instancia que dará seguimiento a su situación en coordinación con la Embajada de Estados Unidos en México, además de verificar su condición migratoria.