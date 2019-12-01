Ultiman a taquero mientras rellenaba garrafón de agua en Zamora, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Noviembre de 2025 a las 00:51:49

Zamora, Mich., a 16 de noviembre de 2025.– Un hombre dedicado a la venta de tacos perdió la vida la noche de este sábado luego de ser atacado con arma de fuego en las inmediaciones de una purificadora ubicada en la colonia Ejidal Sur. El hecho generó una amplia movilización de corporaciones de seguridad y emergencia.

De acuerdo con información preliminar, la agresión ocurrió alrededor de las 19:15 horas, cuando vecinos reportaron al número de emergencias la presencia de una persona herida sobre la calle Alfredo B. Bonfil, en el cruce con Justo Sierra. Testigos refirieron que el hombre se encontraba llenando un garrafón de agua cuando fue sorprendido por individuos armados, quienes abrieron fuego antes de huir.

Al sitio se trasladaron elementos de la Guardia Civil, Policía Municipal, Guardia Nacional y paramédicos, sin embargo, al realizar la valoración se confirmó que la víctima ya no contaba con signos vitales.

Familiares que acudieron al lugar identificaron al fallecido como Armando Rafael O.C., conocido en la comunidad como “El Gallo”, de 42 años, residente de la colonia Jacinto López.

La zona fue acordonada conforme a protocolo y más tarde personal de Servicios Periciales y Policía Ministerial realizó el levantamiento de indicios, entre ellos al menos dos casquillos presuntamente calibre corto. El cuerpo fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense para practicar la necropsia correspondiente.

Hasta el momento no se han dado a conocer datos oficiales sobre posibles responsables o el móvil del ataque, mientras que la Fiscalía ya abrió una carpeta de investigación.