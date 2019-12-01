Riña a balazos en tianguis de Celaya deja a un hombre y una menor lesionados

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Noviembre de 2025 a las 23:00:18
Celaya, Gto.- Derivado de una presunta riña en la que salieron a relucir armas de fuego, de manera preliminar se reporta un hombre y una menor lesionados.

 

Fue entre puestos de comercio en el tianguis de los sábados, en la colonia Residencial Tecnológico, en la intersección de las calles Arquitectos y Matemáticos, donde se reportó a las autoridades sobre personas lesionadas.

 

De acuerdo con los primeros reportes, los asistentes comenzaron a correr al escuchar las detonaciones, luego de que segundos antes dos hombres discutieron y posteriormente realizaron disparos de arma de fuego.

 

En el lugar quedó tendido un masculino que, se presume, recibió los disparos en la espalda, mientras que una menor, víctima colateral, recibió un disparo en la pierna. Ella fue trasladada a un hospital en un vehículo particular, aunque serán las autoridades quienes confirmen la realidad de lo ocurrido, de acuerdo con el levantamiento de información que permita establecer qué fue lo que originó que las víctimas terminaran heridas y trasladadas a un nosocomio para su atención médica.

 

La escena, que fue delimitada con cinta amarilla, fue procesada por agentes de Investigación Criminal y peritos adscritos a la Fiscalía Regional.

 

Noventa Grados
