Ultiman a policía municipal en Salamanca, Guanajuato; se dirigía a su trabajo

Ultiman a policía municipal en Salamanca, Guanajuato; se dirigía a su trabajo
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Septiembre de 2025 a las 10:45:00
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Salamanca, Guanajuato, a 4 de septiembre 2025.- El policía Tercero Hugo Eduardo García Ramírez perdió la vida a tiros luego de ser interceptado cuando se dirigía a laborar, en el municipio de Salamanca, Guanajuato. 

Así lo confirmó la Secretaria de Seguridad Pública estatal (SSP) a través de un comunicado, calificando el hecho como cobarde.

Fue la mañana de este jueves que el agente se dirigía al Complejo de Seguridad Pública C4 sobre la avenida Del Bosque de la colonia del mismo nombre cuando repentinamente se escucharon los disparos.

El ataque fue informado al sistema de emergencias 911 por lo que de inmediato autoridades policiacas se desplazaron al sitio 

Al llegar Policía Municipal confirmaron que su compañero se encontraba herido, y de inmediato pidieron la presencia de paramedicos los cuales al valorar a la víctima certificaron que ya no tenía signos vitales 

El área fue delimitada para dar parte a la Fiscalía Regional los cuales procesaron la escena para iniciar la carpeta de investigación y al final del protocolo correspondiente el cuerpo fue trasladado al SEMEFO donde le realizarán la necropsia que marca la ley

Noventa Grados
Más información de la categoria
Capturan a presunto responsable del homicidio de una pareja, ocurrido en Zamora, Michoacán 
Responsable de extorsionar a un dentista y a su esposa en Uruapan, Michoacán es sentenciado a 11 años de prisión
Ejecutan a una mujer en Tarímbaro, Michoacán
Ultiman a policía municipal en Salamanca, Guanajuato; se dirigía a su trabajo
Más información de la categoria
Sheinbaum y Rubio hablaron de Ismael Zambada en reunión de alto nivel
Jornada violenta en Matamoros deja dos policías y tres civiles heridos
Pronostican lluvias intensas en el noroeste del país por presencia de “Lorena”
Se manifiestan en apoyo a Los Hermanos Jiménez tras cancelación de su presentación el 15 de septiembre en Apatzingán
Comentarios