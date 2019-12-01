Ultiman a policía municipal en Salamanca, Guanajuato; se dirigía a su trabajo

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Septiembre de 2025 a las 10:45:00

Salamanca, Guanajuato, a 4 de septiembre 2025.- El policía Tercero Hugo Eduardo García Ramírez perdió la vida a tiros luego de ser interceptado cuando se dirigía a laborar, en el municipio de Salamanca, Guanajuato.

Así lo confirmó la Secretaria de Seguridad Pública estatal (SSP) a través de un comunicado, calificando el hecho como cobarde.

Fue la mañana de este jueves que el agente se dirigía al Complejo de Seguridad Pública C4 sobre la avenida Del Bosque de la colonia del mismo nombre cuando repentinamente se escucharon los disparos.

El ataque fue informado al sistema de emergencias 911 por lo que de inmediato autoridades policiacas se desplazaron al sitio

Al llegar Policía Municipal confirmaron que su compañero se encontraba herido, y de inmediato pidieron la presencia de paramedicos los cuales al valorar a la víctima certificaron que ya no tenía signos vitales

El área fue delimitada para dar parte a la Fiscalía Regional los cuales procesaron la escena para iniciar la carpeta de investigación y al final del protocolo correspondiente el cuerpo fue trasladado al SEMEFO donde le realizarán la necropsia que marca la ley