Naufragan pescadores en playa de Tamaulipas; tres de ellos fueron rescatados, uno falleció y otro está desaparecido

Naufragan pescadores en playa de Tamaulipas; tres de ellos fueron rescatados, uno falleció y otro está desaparecido
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Noviembre de 2025 a las 22:40:32
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad Victoria, Tamaulipas, a 20 de noviembre de 2025.- Cinco pescadores que viajaban a bordo de una lancha por las escolleras de la playa de Ciudad Madero, naufragaron durante este jueves.

Uno de los pescadores perdió la vida en el sitio, mientras que rescataron a tres de ellos y uno más se encuentra desaparecido.

La Vocería de Seguridad estatal, dio a conocer que tras los hechos, la Secretaría de Marina implemento un operativo en coordinación con voluntarios, para dar con el paradero del pescador que se encuentra perdido.

Asimismo, indicaron que la embarcación entró a las escolleras de la playa Miramar, cuando de pronto perdió estabilidad a consecuencia de una falla mecánica, por lo que terminó por hundirse.

Tras caer la noche, los elementos de la Secretaría de Marina, tuvieron que suspender la búsqueda, pero reanudarán las actividades este viernes en conjunto con funcionarios municipales y estatales.

 

Noventa Grados
Más información de la categoria
En mega operativo trasladan a “El Licenciado”; presunto cerebro del asesinato de Carlos Manzo enfrenta su primera gran audiencia
Naufragan pescadores en playa de Tamaulipas; tres de ellos fueron rescatados, uno falleció y otro está desaparecido
Ataque e incendio de bar Lacoss en Puebla deja ya seis muertos; bailarinas y meseros entre las víctimas
Destruye la SSP 8 kilogramos de pólvora pirotécnica en Morelia, Michoacán 
Más información de la categoria
En mega operativo trasladan a “El Licenciado”; presunto cerebro del asesinato de Carlos Manzo enfrenta su primera gran audiencia
Operaba desde Morelia “El Licenciado”, presunto autor del homicidio de Carlos Manzo, acusa Memo Valencia; lo vincula con red que quitó la vida al líder mezcalero Sergio Rangel
La mexicana Fátima Bosch, se convierte en Miss Universo 2025
Operativo de alto impacto en Michoacán: Detienen federación y estado a cuatro sujetos y aseguran explosivos
Comentarios