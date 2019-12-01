Naufragan pescadores en playa de Tamaulipas; tres de ellos fueron rescatados, uno falleció y otro está desaparecido

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Noviembre de 2025 a las 22:40:32

Ciudad Victoria, Tamaulipas, a 20 de noviembre de 2025.- Cinco pescadores que viajaban a bordo de una lancha por las escolleras de la playa de Ciudad Madero, naufragaron durante este jueves.

Uno de los pescadores perdió la vida en el sitio, mientras que rescataron a tres de ellos y uno más se encuentra desaparecido.

La Vocería de Seguridad estatal, dio a conocer que tras los hechos, la Secretaría de Marina implemento un operativo en coordinación con voluntarios, para dar con el paradero del pescador que se encuentra perdido.

Asimismo, indicaron que la embarcación entró a las escolleras de la playa Miramar, cuando de pronto perdió estabilidad a consecuencia de una falla mecánica, por lo que terminó por hundirse.

Tras caer la noche, los elementos de la Secretaría de Marina, tuvieron que suspender la búsqueda, pero reanudarán las actividades este viernes en conjunto con funcionarios municipales y estatales.