Operaba desde Morelia “El Licenciado”, presunto autor del homicidio de Carlos Manzo, acusa Memo Valencia; lo vincula con red que quitó la vida al líder mezcalero Sergio Rangel

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Noviembre de 2025 a las 23:02:22
Morelia, Mich., a 20 de noviembre de 2025.— La capital michoacana volvió a sacudirse este jueves tras la explosiva denuncia del diputado local Guillermo “Memo” Valencia, quien afirmó en sus redes sociales que el hombre detenido por el homicidio de Carlos Manzo —a quien identifica como “El Licenciado”— habría estado operando desde Morelia como un alto operador financiero de células criminales que siembran terror en la capital y sus alrededores.

Según lo dicho por el legislador, el detenido también sería conocido como “El Conta” o “El Contador”, y habría pasado meses moviéndose entre la vida citadina y la clandestinidad, encargándose la operación financiera de los grupos delictivos que operan en la capital michoacana.

Los nombres que estremecen a Morelia

En su mensaje, Valencia no se guardó nada. Señaló directamente que las células presuntamente sostenidas por “El Licenciado” estarían encabezadas por criminales apodados “El Comandante Hamburguesa”, “El Panqué” y “El Sierra 1”, personajes que estarían detrás de múltiples delitos de alto impacto que mantienen en vilo a la población.

El legislador incluso relacionó estas estructuras con la muerte del líder mezcalero Sergio Rangel, crimen que cimbró al sector productivo y elevó la presión social contra los grupos armados que disputan territorios en la entidad.

Noventa Grados
