La mexicana Fátima Bosch, se convierte en Miss Universo 2025

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Noviembre de 2025 a las 22:23:23

Bangkok, Tailandia, a 20 de noviembre de 2025.- La mexicana Fátima Bosch, de 25 años de edad, se coronó la noche de este jueves como Miss Universo 2025.

Dicho evento se realizó en el Impact Arena en Pak Kret, ubicado en Bangkok, Tailandia, donde estuvieron más de 100 delegadas de todo el mundo, compitiendo por ganar la corona.

La originaria de Tabasco, logró colocarse como una de las tres finalistas, pasando todas las fases preliminares del certamen de belleza.

La danesa Victoria Kjær Theilvig, quien fue la ganadora de la edición 2024 de Miss Universo, fue quien le colocó la corona a Fátima Bosch.

Después de que le fue colocada la corona y la banda, que la acreditan como la ganadora de la edición de este año, la joven realizó un último desfile por el pasillo principal del escenario, portando además unas flores y saludando al público.

Cabe resaltar que Fátima es la cuarta mexicana que ha recibido la corona del certamen más importante a nivel mundial.