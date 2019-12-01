La mexicana Fátima Bosch, se convierte en Miss Universo 2025

La mexicana Fátima Bosch, se convierte en Miss Universo 2025
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Noviembre de 2025 a las 22:23:23
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Bangkok, Tailandia, a 20 de noviembre de 2025.- La mexicana Fátima Bosch, de 25 años de edad, se coronó la noche de este jueves como Miss Universo 2025.

Dicho evento se realizó en el Impact Arena en Pak Kret, ubicado en Bangkok, Tailandia, donde estuvieron más de 100 delegadas de todo el mundo, compitiendo por ganar la corona.

La originaria de Tabasco, logró colocarse como una de las tres finalistas, pasando todas las fases preliminares del certamen de belleza.

La danesa Victoria Kjær Theilvig, quien fue la ganadora de la edición 2024 de Miss Universo, fue quien le colocó la corona a Fátima Bosch.

Después de que le fue colocada la corona y la banda, que la acreditan como la ganadora de la edición de este año, la joven realizó un último desfile por el pasillo principal del escenario, portando además unas flores y saludando al público.

Cabe resaltar que Fátima es la cuarta mexicana que ha recibido la corona del certamen más importante a nivel mundial.

  • Lupita Jones: primera mexicana en ganarse la corona, en 1991.
  • Ximena Navarrete: ganó en 2010.
  • Andrea Meza: se coronó como Miss Universo en 2020, aunque el evento se realizó en 2021.
Noventa Grados
Más información de la categoria
En mega operativo trasladan a “El Licenciado”; presunto cerebro del asesinato de Carlos Manzo enfrenta su primera gran audiencia
Naufragan pescadores en playa de Tamaulipas; tres de ellos fueron rescatados, uno falleció y otro está desaparecido
Ataque e incendio de bar Lacoss en Puebla deja ya seis muertos; bailarinas y meseros entre las víctimas
Destruye la SSP 8 kilogramos de pólvora pirotécnica en Morelia, Michoacán 
Más información de la categoria
En mega operativo trasladan a “El Licenciado”; presunto cerebro del asesinato de Carlos Manzo enfrenta su primera gran audiencia
Operaba desde Morelia “El Licenciado”, presunto autor del homicidio de Carlos Manzo, acusa Memo Valencia; lo vincula con red que quitó la vida al líder mezcalero Sergio Rangel
La mexicana Fátima Bosch, se convierte en Miss Universo 2025
Operativo de alto impacto en Michoacán: Detienen federación y estado a cuatro sujetos y aseguran explosivos
Comentarios