Operativo de alto impacto en Michoacán: Detienen federación y estado a cuatro sujetos y aseguran explosivos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Noviembre de 2025 a las 21:08:40

Morelia, Mich., a 20 de noviembre de 2025.- Una nueva ofensiva del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia desató un fuerte golpe contra la delincuencia organizada en la Tierra Caliente, donde fuerzas federales y estatales detuvieron a cuatro presuntos integrantes de grupos criminales, además de asegurar armamento, cartuchos y peligrosos artefactos explosivos improvisados que, según autoridades, podían causar daños de alto poder.

El operativo —ejecutado por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Secretaría de Marina, Fiscalía General de la República, SSPC, así como la SSP y la Fiscalía General del Estado— se desarrolló en distintos puntos del estado y culminó con el aseguramiento de 28 cartuchos útiles, ocho artefactos explosivos de fabricación casera y un vehículo, presuntamente utilizado para actividades ilícitas.

Pero las acciones no se limitaron al combate directo: como parte del blindaje que se mantiene en la región productora de limón, los agentes también realizaron visitas de supervisión a empacadoras, industrias y tianguis limoneros en Apatzingán y Múgica, zonas donde los productores han denunciado extorsiones, cobro de piso y amenazas constantes.

Una semana explosiva: más de 80 detenidos y decomisos que destapan la dimensión del problema

Del 10 al 19 de noviembre, el estado ha sido escenario de una ofensiva inusual por su magnitud:

87 detenidos, 43 armas de fuego, 6,391 cartuchos, 348 cargadores, 60 artefactos explosivos, más de 50 kilos de material explosivo, así como decomisos de marihuana, metanfetamina, precursores químicos y más de 75 vehículosrelacionados con actividades delictivas.

El volumen de droga sintética y sustancias químicas incautadas —casi 10 mil litros y más de 2 mil kilos— revela, según fuentes de seguridad, “la capacidad industrial” de los grupos criminales que operan en la región y la urgencia de mantener los operativos de forma permanente.

El mensaje del Gabinete de Seguridad: “No daremos un paso atrás”

Las instituciones participantes reafirmaron que las operaciones continuarán sin tregua en Michoacán, uno de los estados más golpeados por las disputas entre organizaciones criminales. El Gabinete de Seguridad aseguró que su prioridad inmediata es proteger a la población, a los trabajadores agrícolas y a los productores del sector limonero, cuyas actividades han sido blanco de grupos armados desde hace meses.

Mientras tanto, la tensión en la región persiste, y los habitantes esperan que el despliegue federal logre contener el clima de violencia que durante semanas ha mantenido a comunidades enteras bajo zozobra.