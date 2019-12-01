Ultiman a Comandante de la Policía en Jacona, Michoacán 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Octubre de 2025 a las 07:12:32

Jacona, Michoacán, 19 de octubre del 2025.- Un comandante de la Dirección de Seguridad Pública Municipal que se encontraba de descanso fue asesinado a balazos cuando pretendía meter su motocicleta a su domicilio.

Respecto a lo ocurrido se manifestó a este medio de comunicación que minutos antes de las 20:00 hora de este sábado, operadores del C5 SITEC recibieron un reporte sobre una persona lesionada por proyectil de arma de fuego en la calle 24 de Febrero esquina con calle 2 de la colonia Lomas de San Pablo.

Autoridades de los tres niveles de gobierno se movilizaron al lugar donde localizaron al servidor público tirado sobre la vía pública junto a una motocicleta Italika FT150 color negro con verde, con placa de circulación L4E24M de Michoacán.

De inmediato solicitaron el apoyo de los cuerpos de auxilio, arribando paramédicos de Protección Civil Municipal quienes confirmaron el deceso del oficial Miguel Ángel D., U., de 44 años de edad.

La zona quedó bajo resguardo de los protocolos de la cadena de custodia, más tarde llegó personal de la Unidad de Servicios Periciales y Policías Ministeriales quienes recabaron indicios y testimonios para iniciar la carpeta de investigación y esclarecer el homicidio.

El cadáver fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de ley.