Ultiman a individuo en la vía pública de Zamora, Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Octubre de 2025 a las 07:19:41
Zamora, Michoacán, 19 de octubre del 2025.- La noche del sábado un hombre fue asesinado de un balazo en la cabeza en la colonia Valencia Segunda Sección del municipio de Zamora, Michoacán; autoridades de la Fiscalía General del Estado ya investigan el caso.

Fue a las 19:40 horas cuando en los números de emergencias reportaron detonaciones de arma de fuego en la calle Badajona esquina con Maestrazgo.

Elementos de la Guardia Civil, Policía Municipal y Guardia Nacional se trasladaron al lugar donde encontraron a un hombre herido tirado sobre el piso, por lo que solicitaron una ambulancia.

Paramédicos de Rescate llegaron y confirmaron la muerte del joven, la zona fue delimitada bajo los protocolos de la cadena de custodia.

Enseguida llegó personal de la Fiscalía General del Estado quienes se encargaron de realizar las actuaciones correspondientes.

El occiso fue identificado por sus familiares con el nombre de David Ignacio F., G., de 31 años de edad, quien tenía su domicilio en la citada colonia.

El cadáver fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de ley, para después entregárselos a sus familiares.

