Muere hombre tras ser atropellado en Morelia, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Octubre de 2025 a las 07:30:10

Morelia, Michoacán, 19 de octubre del 2025.- Víctima de las lesiones que sufrió tras ser atropellado por un auto-fantasma, un hombre perdió la vida, hechos registrados en el Libramiento Paseo de la República de esta ciudad de Morelia.

Al respecto se informó que fue durante los últimos minutos del sábado que sobre la referida velada, a la altura de la colonia El Lago I, un hombre había sido atropellado.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Morelia quienes al arribar confirmaron la muerte del individuo de unos 60 años de edad.

Con base en lo anterior persona de la FGE se hizo cargo de las actuaciones que el caso amerita, es de mencionar que el responsable del atropellamiento, se dio a la fuga.