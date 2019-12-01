Tragedia en Brasil: 17 muertos y más de 20 heridos tras volcadura de autobús turístico en Pernambuco

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Octubre de 2025 a las 08:51:14

Pernambuco, Brasil, 19 de octubre del 2025.- Al menos 17 personas perdieron la vida y veinte más resultaron heridas luego de que un autobús turístico volcara en una carretera federal del estado de Pernambuco, al noreste de Brasil.

De acuerdo con la versión de la Policía de Carreteras Federal, el accidente ocurrió entre los municipios de Paranatama y Saloá, cuando el conductor perdió el control del vehículo, invadió el carril contrario, chocó contra unas rocas al borde del camino y finalmente volcó sobre un banco de arena.

En el autobús viajaban alrededor de 40 pasajeros, aunque en la lista oficial solo aparecían 32.

Entre las víctimas fatales se encuentran 11 mujeres y 4 hombres, mientras que el género de dos personas aún no ha sido confirmado.

Al menos 18 heridos fueron trasladados a hospitales de la región, algunos con lesiones de gravedad y pronóstico reservado de salud.

El conductor, que sufrió heridas leves, dio negativo en la prueba de alcoholemia y declaró ante las autoridades que un fallo en los frenos habría sido la causa del accidente, aunque las investigaciones continúan.