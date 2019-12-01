Arrestan a presunto implicado de realizar detonaciones de arma de fuego en pleno Centro de Morelia

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Octubre de 2025 a las 09:36:15

Morelia, Michoacán, 19 de octubre del 2025.- La Policía Morelia atendió un reporte por detonaciones de arma de fuego en un establecimiento ubicado sobre la avenida Francisco I. Madero, donde detuvo al presunto responsable.

Se detalló que se auxilió a una persona lesionada con una herida menor que no requirió traslado hospitalario.

Durante el operativo, los agentes aseguraron una motocicleta que presuntamente fue utilizada durante el incidente.

El detenido y el vehículo quedaron a disposición de la autoridad competente, que continuará con las investigaciones para esclarecer los hechos.