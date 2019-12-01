A balazos quitan la vida a trabajador de tortillería en Uruapan, Michoacán

A balazos quitan la vida a trabajador de tortillería en Uruapan, Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Octubre de 2025 a las 08:49:44
Foto: Archivo

Uruapan, Mich., a 19 de octubre de 2025.- Un hombre fue asesinado a balazos cuando se encontraba trabajando al interior de una tortillería, la mañana del domingo en la colonia Ejidal Lázaro Cárdenas.

Los hechos se registraron en un negocio en la calle Independencia, donde se hallaba el ahora occiso, cuya identidad se desconoce.

En un momento determinado, al sitio arribaron sujetos armados, quienes sin motivo aparente abrieron fuego contra el trabajador, a quien le asestaron varios tiros.

Una vez que la víctima cayó al suelo, los delincuentes se dieron a la fuga con rumbo desconocido.

Testigos de los hechos dieron aviso a las autoridades sobre lo ocurrido, trasladándose al sitio elementos de los cuerpos de seguridad pública y auxilio, quienes confirmaron la muerte del hombre.

La escena del crimen fue acordonada y posteriormente arruinaron peritos de la Fiscalía Regional para realizar las diligencias correspondientes.

Finalmente el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense, presumiéndose que el ataque fue derivado del cobro de piso con el que los delincuentes se hacen de recursos a costa del trabajo y la vida de los pobladores de Uruapan.

