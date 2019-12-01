Camión vuelca y se incendia en la carretera Carapan-Cherán en Uruapan, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Diciembre de 2025 a las 15:02:01

Cherán, Michoacán, 7 de diciembre del 2025.- Un camión de volcó y se incendió en la carretera Cherán-Carapan en el municipio de Uruapan, Michoacán; no se ha informado sobre víctimas.

Al respecto se informó que autoridades policiacas y servicios de emergencia fueron alertados de que sobre la referida carretera, en las inmediaciones de La Cancha, se estaba quemando un camión.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Comunal y Guardia Civil, así como paramédicos de Protección Civil quienes al arribar encontraron un camión volcado e incendiándose.

Es de mencionar que se desconoce que fue lo que sucedió y si existen víctimas tras lo ocurrido.