Arrestan a dueño de Transportes Unidos Mexicanos en Estados Unidos; cuenta con seis órdenes de aprehensión en México

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Diciembre de 2025 a las 13:44:00
California, Estado Unidos, 7 de diciembre del 2025.- El empresario mexicano Mauricio Quintanilla, propietario de la empresa Transportes Unidos Mexicanos (TUM), fue detenido en Estados Unidos la semana pasada y recluido en un Centro Migratorio de reclusión en el estado de California.

De acuerdo con los primeros reportes, Quintanilla cuenta con seis órdenes de aprehensión vigentes en México y habría sido detenido tras ser sorprendido en posesión de sustancias ilícitas.

Fuentes preliminares señalan que, además de los señalamientos por presuntos delitos, el empresario fue arrestado por permanecer de manera irregular en territorio estadounidense, al tener su visa vencida.

Hasta el momento, las autoridades no han detallado si el empresario enfrentará un proceso de deportación o extradición hacia México, mientras su situación jurídica continúa bajo revisión.

