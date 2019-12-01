Ataque armado rompe la noche en Queréndaro, Michoacán; un joven resulta herido

Queréndaro, Mich., a 1 de marzo de 2026.– La violencia volvió a sacudir la tranquilidad de este municipio la noche de este sábado, cuando hombres armados dispararon contra una vivienda de la colonia El Calvario, dejando como saldo un joven lesionado y daños materiales en la fachada del inmueble y un vehículo estacionado en el lugar.

De acuerdo con los primeros reportes, vecinos de la calle Artículo 27 alertaron a las autoridades tras escuchar múltiples detonaciones de arma de fuego en un domicilio. El estruendo de los disparos interrumpió la rutina nocturna y generó momentos de pánico entre las familias del sector.

Elementos de la Policía Municipal y de la Guardia Civil acudieron de inmediato al sitio, donde confirmaron que la fachada de la vivienda presentaba varios impactos de bala. En el exterior también fue localizado un automóvil Mazda 3, color azul, con placas del estado de Michoacán, que igualmente registraba daños por proyectil.

Al interior del inmueble, los uniformados encontraron herido a Ángel R., de 20 años de edad, quien fue atendido por paramédicos y posteriormente trasladado a un hospital para recibir atención médica. Hasta el momento no se ha informado sobre la gravedad de sus lesiones.

Durante la inspección del área, las autoridades localizaron varios casquillos percutidos de arma larga, lo que refuerza la hipótesis de un ataque directo. La zona fue acordonada para preservar la escena mientras se llevaban a cabo las primeras diligencias.

Personal de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, a través de la Unidad de Atención Inmediata, se presentó en el lugar para realizar la recolección de indicios y abrir la carpeta de investigación correspondiente. Será esta instancia la encargada de esclarecer el móvil del atentado y dar con los responsables.

Hasta el momento no se reportan personas detenidas.