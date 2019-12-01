Choques nocturnos cobran la vida de motociclistas en Morelia y Uruapan, Michoacán: Dos muertos y dos heridos al estrellarse contra autos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Marzo de 2026 a las 02:00:35

Uruapan, Mich., a 1 de marzo de 2026.- La noche volvió a teñirse de tragedia en Michoacán. En cuestión de horas, dos motociclistas perdieron la vida y dos personas más resultaron heridas tras brutales choques contra vehículos en Uruapan y Morelia. Las calles quedaron marcadas por sirenas, luces rojas y cuerpos tendidos sobre el asfalto frío.

Uruapan: Adolescente sale disparado y muere en el pavimento

La noche del sábado, en la colonia Eduardo Ruíz de Uruapan, el rugido de una motocicleta terminó en silencio absoluto. El accidente ocurrió sobre la calzada La Fuente, casi esquina con la calle 6. Según los primeros reportes, la motocicleta se impactó contra un vehículo blanco mientras ambas unidades circulaban por la zona. El golpe fue devastador.

Un joven de apenas 17 años salió proyectado por el aire tras el impacto. Testigos relataron que el adolescente se estrelló contra el pavimento sin que nada pudiera amortiguar la caída. Murió en el lugar.

Su acompañante resultó gravemente herido y fue trasladado de urgencia a un hospital, mientras patrullas acordonaban el área bajo la mirada atónita de vecinos que salieron alarmados por el estruendo.

Elementos de la Unidad de Atención Inmediata realizaron el levantamiento del cuerpo, que fue trasladado al Servicio Médico Forense, donde permanece en espera de ser identificado oficialmente por sus familiares.

Morelia: Motociclista muere tras chocar contra pickup

La tragedia también golpeó a la capital del estado. Durante los primeros minutos del domingo, en la colonia Ejidal Tres Puentes de Morelia, otro motociclista perdió la vida tras presuntamente impactarse contra una camioneta blanca tipo pickup.

El accidente fue reportado por vecinos de la avenida Río Grande, esquina con Loma del Rey, quienes alertaron sobre un hombre tirado en el asfalto.

Cuando llegaron los elementos de la Policía de Morelia y los paramédicos, ya era demasiado tarde. El motociclista había fallecido.

El cuerpo quedó tendido en la oscuridad de la vialidad mientras las autoridades acordonaban la zona para realizar las primeras indagatorias. Hasta el momento, la víctima permanece en calidad de desconocido.

La motocicleta y la pickup fueron aseguradas y trasladadas a un corralón, mientras el cadáver fue enviado al Servicio Médico Forense para los estudios correspondientes.