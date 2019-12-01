Jalisco permanece en calma pese a rumores sobre la posible inhumación de “El Mencho”

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Febrero de 2026 a las 21:14:31

Guadalajara, Jalisco, 28 de febrero de 2026.- La zona alrededor del cementerio Recintos de la Paz, en Jalisco, se mantiene tranquila pese a los rumores sobre una posible inhumación de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”.

Patrullas de la Secretaría de Seguridad ya se retiraron, y las actividades en la zona transcurren con normalidad.

El Gobierno de Jalisco reiteró que no se ha activado el código rojo y que no hay confirmación oficial de que los restos del líder criminal sean sepultados en ese lugar.

Además, las autoridades informaron que el estado se encuentra en calma y con sus actividades normales en marcha, y que las corporaciones de seguridad mantienen sus tareas y protocolos regulares.

Durante este sábado, han circulado en redes sociales cadenas con información falsa sobre supuestos actos violentos. Por ello, el Gobierno de Jalisco invitó a la población a no difundir mensajes no verificados, y atender únicamente la información oficial difundida por los canales institucionales.