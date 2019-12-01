Agaves, gallos y un mapa de Jalisco decoran letras monumentales en Aguililla, Michoacán, cuna del Mencho

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Febrero de 2026 a las 21:25:02

Aguililla, Mich., a 28 de febrero de 2026.- En el mismo momento en que México y Estados Unidos procesan la confirmación de la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, uno de los narcotraficantes más poderosos de la historia reciente del país y objetivo prioritario del gobierno estadounidense, Aguililla, Michoacán, su municipio natal vuelven a colocarse bajo el escrutinio público. No es por turismo ni por una campaña cultural. Es por los símbolos que las decoran: agaves, un gallo y la silueta exacta del mapa de Jalisco.

Las letras en la comunidad Bonifacio Moreno “El Aguaje”, en el munición de Aguililla, no siguen el patrón habitual de otros municipios de Michoacán, donde predominan iglesias, fiestas patronales o paisajes locales. Aquí, la iconografía apunta en otra dirección.

El gallo —figura culturalmente asociada al dominio y a “el que se impone”— ocupa un lugar central. El agave refuerza una identidad ligada al occidente del país. Y el mapa de Jalisco, reconocible y explícito, introduce un territorio externo que históricamente ha estado vinculado al poder criminal surgido de este municipio.

Aguililla no es un punto cualquiera en el mapa nacional. Es el lugar donde nació Nemesio Oseguera Cervantes, fundador y líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, organización que durante años fue considerada una de las más violentas y expansivas del continente.

Su figura concentró una persecución binacional sin precedentes, incluida una recompensa multimillonaria ofrecida por la DEA. Su muerte cerró un capítulo clave de la seguridad regional, pero abrió otro: el de la lectura simbólica de los territorios donde su historia comenzó.

En ese contexto, ningún símbolo es neutro.

Hasta ahora, no existe una explicación pública por parte de autoridades municipales o locales sobre el origen del diseño ni sobre los criterios utilizados para elegir esos elementos. Tampoco hay comunicados que aclaren si se trata de una referencia cultural, regional o meramente estética.

No se trata de homenajes explícitos ni de propaganda directa. Se trata de mensajes visuales que, para muchos habitantes, resultan comprensibles sin necesidad de explicación.

En la cuna de uno de los capos más buscados por Estados Unidos, la presencia del mapa de Jalisco —estado donde se consolidó su estructura criminal—, junto con símbolos asociados a dominio e identidad regional, no puede leerse fuera del momento histórico que atraviesa el país.

Las letras monumentales en Aguililla no mencionan nombres. No hacen exaltaciones abiertas. Pero conectan territorios, símbolos y una historia criminal de alcance internacional.

Hoy, cuando la figura de Nemesio Oseguera Cervantes vuelve al centro de la agenda pública por su muerte, esas letras dejan de ser un elemento decorativo y se convierten en un espejo incómodo del pasado reciente. En Aguililla, incluso el paisaje urbano recuerda que hay historias que no desaparecen con la muerte.