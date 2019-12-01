Balacera en la colonia Santa Catarina en Uruapan, Michoacán; hombre herido es llevado de emergencia a hospital

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Marzo de 2026 a las 01:36:08

Uruapan, Mich., a 1 de marzo de 2026.- La violencia volvió a irrumpir en las calles de Uruapan la noche de este sábado, luego de que un hombre fuera atacado a tiros en las inmediaciones de la colonia Santa Catarina, en un hecho que generó alarma entre vecinos y movilizó a distintas corporaciones de seguridad.

De acuerdo con los primeros reportes, la agresión ocurrió sobre la calle Camino Viejo a Tejerías, casi en la esquina con la colonia Vicario. La víctima caminaba por la zona cuando, por razones aún no esclarecidas, fue interceptada por sujetos armados que abrieron fuego en su contra y después huyeron con rumbo desconocido.

Las detonaciones rompieron la tranquilidad del sector habitacional. Familiares del lesionado, al escuchar los disparos, salieron de inmediato y lo encontraron herido.

Sin esperar la llegada de paramédicos, decidieron trasladarlo en un vehículo particular a un hospital cercano, donde quedó internado para recibir atención médica especializada. Hasta el momento, se desconoce su estado de salud.

Minutos más tarde, elementos de distintas corporaciones policiacas arribaron al lugar para acordonar la escena y evitar la alteración de posibles indicios. La zona permaneció bajo resguardo mientras se esperaba la llegada de personal de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, que será la encargada de realizar las diligencias correspondientes e iniciar la carpeta de investigación.

Por ahora, no se reportan personas detenidas y el móvil del atentado continúa bajo investigación.