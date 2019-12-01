Ultiman a mujer soldado dentro de Batallón de la GN en Acapulco, Guerrero: Homicida sería su propio compañero

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Octubre de 2025 a las 20:12:56

Acapulco, Gro., a 15 de octubre de 2025.- El asesinato de Stephany Carmona Rojas, joven integrante de la Guardia Nacional originaria de Ajalpan, Puebla, ha desatado una ola de indignación y exigencia de justicia en todo el país, luego de que su cuerpo fuera hallado sin vida dentro de instalaciones oficiales en Acapulco, Guerrero.

De acuerdo con reportes preliminares, la joven de apenas 20 años fue localizada en el interior del 51º Batallón de la Guardia Nacional, presentando dos impactos de arma de fuego en la cabeza. El hallazgo se registró a inicios de esta semana y, según versiones internas, el presunto agresor sería otro elemento de la misma corporación, quien se dio a la fuga tras los hechos.

Las autoridades locales y federales implementaron un operativo de búsqueda en terminales de autobuses y el aeropuerto internacional de Acapulco, con el fin de evitar que el sospechoso abandonara la ciudad. Hasta el momento, no se ha informado sobre su detención ni sobre avances concretos en la investigación.

En redes sociales, miles de usuarios han impulsado el hashtag #JusticiaParaStephany, demandando una investigación transparente, con perspectiva de género y sin encubrimientos institucionales.

Familiares de la víctima, residentes en Puebla, han pedido la intervención directa de la Fiscalía General de la Repúblicay del Secretariado de Seguridad y Protección Ciudadana, argumentando que la Guardia Nacional debe rendir cuentas ante la sociedad.

El cuerpo de la joven permanece en el Servicio Médico Forense (SEMEFO) en Acapulco, mientras se realizan los trámites para su traslado a su lugar de origen.