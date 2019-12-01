Lanzan drones contra la Unidad Antisecuestros de la Fiscalía de Baja California

Lanzan drones contra la Unidad Antisecuestros de la Fiscalía de Baja California
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Octubre de 2025 a las 22:24:12
Tijuana, Baja California, a 15 de octubre de 2025.- Un ataque se registró en contra de la Unidad Antisecuestros de la Fiscalía General del Estado de Baja California (FGEBC) con explosivos.

Los hechos ocurrieron en el inmueble ubicado en las playas de Tijuana, donde atentaron por medio de drones.

Afortunadamente no hay el registro de agentes ministeriales lesionados, ni personal administrativo, solamante el daño a vehículos.

Cabe resaltar que no es la primera ocasión en que ocurre una agresión de este tipo, en septiembre hubo ataques contra dos oficinas de la FGEBC, uno en el puerto de Ensenada y otra en Tijuana, donde reportaron el saldo de cinco patrullas quemadas con explosivos.

Noventa Grados
