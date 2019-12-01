Con actos vandálicos, se manifiestan normalistas en Morelia, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Octubre de 2025 a las 21:11:35

Morelia, Michoacán, a 15 de octubre de 2025.- Normalistas marcharon este día en la capital michoacana, saliendo de la Salida a Pátzcuaro, en la colonia Xangari, con dirección al Centro Histórico, por lo que se adueñaron de Calzada La Huerta.

Para llegar, secuestraron alrededor de 60 vehículos, entre autobuses, camionetas de empresas privadas, además de vehículos particulares.

Durante su paso, fueron realizando actos vandálicos, destruyeron paradas de transporte público, derribaron señaléticas, rayaron paredes y negocios, y rompieron cientos de cristales.

Cuando llegaron al Palacio de Justicia del Estado, le aventaron petardos y cohetones desde un vehículo que habían tomado a la fuerza de la empresa de seguros Quálitas, ahí tumbaron la puerta de acceso a los juzgados y destruyeron plumas de acceso.

Posteriormente siguieron su camino por la Avenida Madero, donde afectaron varios edificios y comercios, entre ellos el Centro de Atención Telcel, cuyas puertas y cristales quedaron destruidos.

También vandalizaron puertas del extinto Hotel Virrey de Mendoza.

Asimismo, tumbaron un semáforo y cámaras de seguridad.

Al llegar a Palacio de Gobierno, comenzaron a jalonear las vallas con las que se resguardaba el edificio, por lo que lanzaron petardos, piedras, y otros objetos, dejando todos los cristales de las ventanas rotos.

De acuerdo a la información, realizaron la marcha en exigencia a la atención de sus demandas, además de recordar la represión que sufrió la normal de Tiripetío el 15 de octubre de 2012 y exigieron la liberación de su compañero Eder Israel, quien es acusado de homicidio de otro normalista.

Hasta la noche de este miércoles continuaban los estudiantes con la Avenida Madero cerrada con aproximadamente 20 autobuses estacionados.