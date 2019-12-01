Supuesto incendio provoca movilización de elementos de emergencias a la Plaza de la Tecnología en Morelia, Michoacán; estaban fumigando

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Octubre de 2025 a las 22:44:35
Morelia, Michoacán, a 15 de octubre de 2025.- Una fuerte movilización de elementos de la Policía de Morelia y Bomberos se registró en el primer cuadro de la capital michoacana, debido a que reportaban un incendio en la Plaza de la Tecnología.

De acuerdo con la información fueron transeúntes, los que dieron aviso a las autoridades que salía humo de las instalaciones de la Plaza de la Tecnología, y se presumía que era un incendio.

Por ello, se desplazó inmediatamente el personal de emergencias a la calle Valladolid, quienes confirmaron que efectivamente salía humo de dichas instalaciones.

Pero fue hasta que llegaron los Bomberos y que se comunicaron con los encargados del establecimiento, que les informaron que se trataban de de una fumigación y que, por esta razón, salía humo del lugar.

Al confirmar los hechos, se retiraron los elementos policiacos y los bomberos, quienes pidieron a los propietarios o encargados que en futuras ocasiones, informen al 911 sobre la actividad, evitando así movilizaciones innecesarias.

 

