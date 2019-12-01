Roban en su domicilio a una pareja de abuelitos en el centro de Morelia, Michoacán; se llevaron dinero y relojes de lujo

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Octubre de 2025 a las 22:57:26

Morelia, Michoacán, a 15 de octubre de 2025.- En pleno Centro de la capital michoacana, una pareja de la tercera edad, fue robada en su domicilio, en donde ingresaron cuatro sujetos encapuchados, llevándose la cantidad de 50 mil pesos en efectivo y cuatro relojes, entre ellos un Rolex con un valor de más de 70 mil pesos.

Los hechos ocurrieron en un inmueble de la calle Santiago Tapia, donde la noche de este miércoles, reportaron que se escucharon detonaciones de arma de fuego.

Al lugar se trasladaron elementos de la Policía de Morelia, quienes al llegar al domicilio, encontraron al menos cuatro casquillos percutidos de arma corta tirados.

Por ello, comenzaron a tocar la puerta de la casa, para platicar con los propietarios.

La víctima de nombre Humberto, de 82 años de edad, señaló que minutos antes tocaron a la puerta dos sujetos, quienes le mencionaron que traían paquetería a entregar. Al abrir la puerta, fue golpeado y se metieron de forma violenta a su domicilio, donde posteriormente lo encerraron en una de las habitaciones.

A su esposa también la sometieron y encerraron en otra habitación, a la cual le taparon el rostro con un trapo.

Los policías se dieron cuenta de que en la entrada de la cochera había por lo menos otros seis casquillos percutidos.

El afectado indicó que, al correr tras los delincuentes, estos realizaron disparos de arma de fuego al aire, para después huir.

La Fiscalía General del Estado de Michoacán se encargó de realizar la recolección de 10 casquillos percutidos y de comenzar con las primeras indagatorias para integrar la carpeta de investigación.