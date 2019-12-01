Choque armado en La Ruana, Michoacán, deja dos muertos y un policía herido: helicóptero artillado fue desplegado a la zona 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Noviembre de 2025 a las 10:45:48

Buenavista, Mich., a 1 de noviembre de 2025.- Las fuertes balaceras que anoche se registraron en la localidad Felipe Carrillo Puerto “La Ruana”, en el municipio de Buenavista, dejaron un saldo preliminar de dos personas muertas y un agente de la Policía herido.

Desde la noche del viernes, pobladores de la citada comunidad alertaron a través de las redes sociales, de fuertes enfrentamientos armados que se prolongaron hasta la madrugada del sábado.

Un helicóptero artillado fue desplegado a la zona, generando más incertidumbre entre los ya de por sí asustados pobladores.

La mañana de este sábado, se reporta un saldo preliminar de dos personas muertas, un hombre y una mujer, así como un agente de la Policía herido. Aunque se presume que el herido es un agente municipal, esta versión no está confirmada pues la corporación de seguridad local fue disuelta hace unas semanas por la infiltración del crimen organizado.