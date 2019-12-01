Operativo especial resguarda el Aeropuerto de Morelia con fuerte presencia de la Policía de Álvaro Obregón, Michoacán

Operativo especial resguarda el Aeropuerto de Morelia con fuerte presencia de la Policía de Álvaro Obregón, Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Noviembre de 2025 a las 12:50:41
Álvaro Obregón, Mich., a 1 de noviembre de 2025.- Un amplio operativo de seguridad ha sido desplegado en el Aeropuerto Internacional de Morelia, donde la Policía Municipal de Álvaro Obregón asumió un papel clave dentro de las acciones interinstitucionales encabezadas por la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la Guardia Nacional (GN).

De acuerdo con autoridades estatales, el despliegue forma parte de un esquema preventivo instruido por el secretario de Seguridad Pública, Juan Carlos Oseguera Cortés, con el objetivo de garantizar un tránsito seguro a viajeros nacionales e internacionales que arriban o salen de la capital michoacana.

La Policía Municipal de Álvaro Obregón fue una de las primeras corporaciones en instalar puestos de inspección itinerantes en los accesos carreteros que conectan al aeropuerto, reforzando la presencia operativa con patrullajes continuos en los caminos de mayor afluencia. Su intervención —destacó la SSP— ha permitido ampliar la capacidad de vigilancia y reducir tiempos de respuesta ante cualquier eventualidad.

Además, los monitoreos del C5 Michoacán, mediante cámaras de videovigilancia y arcos carreteros, complementan las labores en tierra y permiten un seguimiento permanente del flujo vehicular, fortaleciendo así el blindaje de la zona aeroportuaria.

Las autoridades recordaron que cualquier situación de riesgo puede ser reportada al 911 de emergencias o al 089 de denuncia anónima, mecanismos que permanecen activos para brindar apoyo inmediato a la ciudadanía.

El operativo continuará de manera permanente mientras se mantenga el flujo alto de pasajeros, con la Policía Municipal de Álvaro Obregón como pieza fundamental en la estrategia conjunta de seguridad.

