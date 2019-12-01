Sobrino de Hipólito Mora uno de los ultimados en Buenavista, Michoacán 

Buenavista, Michoacán, a 1 de noviembre 2025.- Como Alejandro Torres Mora, sobrino del extinto Hipólito Mora, fue identificado una de las personas que fueron asesinadas este sábado en Buenavista, Michoacán.
Como se diera a conocer en este medio de comunicación, este sábado dos personas fueron ultimadas a tiros en una vivienda de la tenencia de Felipe Carrillo Puerto (La Ruana).
Luego de que se concluyera con el levantamiento de los cuerpos, uno de los agües occisos fueron identificados como Alejandro Torres Mora, sobrino del extinto Hipólito Mora.
Hechos anteriores que ya son materia de investigación por parte de las autoridades correspondientes.