En Briseñas, Michoacán muere motociclista en accidente

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Noviembre de 2025 a las 12:19:44

Briseñas, Michoacán, a 1 de noviembre 2025.- Víctima de las lesiones que sufrió al accidentarse con la motocicleta que conducía, un individuo perdió la vida, hechos registrados en la carretera Briseñas-Cumuato en esta municipalidad.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que en la referida carretera se había registrado un accidente vehicular.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal quienes al arribar encontraron a una persona sin vida y cerca de ella una motocicleta.

Con base en lo anterior personal de la de la FGE dieron fe del levantamiento del cuerpo mismo que fue llevado al Semefo para los efectos de ley.

