Privan de la vida a dos personas en Uruapan, Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Noviembre de 2025 a las 12:45:45
Uruapan, Michoacán, a 1 de noviembre 2025.- Los cuerpos de dos personas que fueron asesinados a balazos se localizaron en un camino de terracería que va de San Juan Parangaricutiro a El Guayabito en la ciudad de Uruapan, Michoacán.

Al respecto se informó que fue este sábado que autoridades policiacas fueron alertadas de la presencia de los cuerpos sin vida de dos personas.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal quienes tras confirmar el reporte solicitaron la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC) quienes dieron fe del levantamiento de los cuerpos de dos hombres los cuales presentaban lesiones producidas por proyectil de arma de fuego, estaban maniatados y tenían huellas de violencia restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.

