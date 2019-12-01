Colectivos colocan ofrenda en honor a víctimas de feminicidio y desaparición en México

Ciudad de México, a 1 de noviembre 2025.- Diversos colectivos feministas y familiares de víctimas de feminicidio y desaparición colocaron una ofrenda del Día de Muertos en la Antimonumenta, ubicada frente al Palacio de Bellas Artes, en el centro de la Ciudad de México, a fin de honrar la memoria de las mujeres y niñas que han sido asesinadas o que siguen desaparecidas en el país.

“Nosotros estamos aquí como cada año levantando la voz, porque hoy, como todos los años, ya no tenemos a nuestras hijas. Ya la silla está vacía, ya no podemos ni siquiera llevar un plato a esa mesa donde esa silla quedó vacía, y no hay quien la supla”, expresaron las mujeres durante el acto simbólico.

En el altar colocaron fotografías, veladoras y carteles con los nombres de las víctimas, las participantes reiteraron su exigencia de justicia y verdad.

“Por las que no están el día de hoy, por las que no queremos que no estén, porque levantamos la voz -ni una madre más, sino una hija menos-. Justicia para las que no tienen voz y justicia para todas las desaparecidas. No están solas”, señalaron las colectivas.

Cabe señalar que, de acuerdo con datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), México acumula más de 133 mil reportes de desapariciones; además, cada día son asesinadas en promedio 11 mujeres víctimas de feminicidio.