Colectivos colocan ofrenda en honor a víctimas de feminicidio y desaparición en México

Colectivos colocan ofrenda en honor a víctimas de feminicidio y desaparición en México
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Noviembre de 2025 a las 11:48:32
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, a 1 de noviembre 2025.- Diversos colectivos feministas y familiares de víctimas de feminicidio y desaparición colocaron una ofrenda del Día de Muertos en la Antimonumenta, ubicada frente al Palacio de Bellas Artes, en el centro de la Ciudad de México, a fin de honrar la memoria de las mujeres y niñas que han sido asesinadas o que siguen desaparecidas en el país.

“Nosotros estamos aquí como cada año levantando la voz, porque hoy, como todos los años, ya no tenemos a nuestras hijas. Ya la silla está vacía, ya no podemos ni siquiera llevar un plato a esa mesa donde esa silla quedó vacía, y no hay quien la supla”, expresaron las mujeres durante el acto simbólico.

En el altar colocaron fotografías, veladoras y carteles con los nombres de las víctimas, las participantes reiteraron su exigencia de justicia y verdad.

“Por las que no están el día de hoy, por las que no queremos que no estén, porque levantamos la voz -ni una madre más, sino una hija menos-. Justicia para las que no tienen voz y justicia para todas las desaparecidas. No están solas”, señalaron las colectivas.

Cabe señalar que, de acuerdo con datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), México acumula más de 133 mil reportes de desapariciones; además, cada día son asesinadas en promedio 11 mujeres víctimas de feminicidio.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Sobrino de Hipólito Mora uno de los ultimados en Buenavista, Michoacán 
Era sobrino de Hipólito y Lupe Mora uno de los muertos tras las balaceras de anoche en La Ruana, Michoacán: también mataron a su esposa
Privan de la vida a dos personas en Uruapan, Michoacán
En Briseñas, Michoacán muere motociclista en accidente
Más información de la categoria
Era sobrino de Hipólito y Lupe Mora uno de los muertos tras las balaceras de anoche en La Ruana, Michoacán: también mataron a su esposa
Operativo especial resguarda el Aeropuerto de Morelia con fuerte presencia de la Policía de Álvaro Obregón, Michoacán
Colectivos colocan ofrenda en honor a víctimas de feminicidio y desaparición en México
Choque armado en La Ruana, Michoacán, deja dos muertos y un policía herido: helicóptero artillado fue desplegado a la zona 
Comentarios