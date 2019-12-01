Ultiman a una persona en ataque armado sobre la Uruapan-Carapan; hay un herido

Ultiman a una persona en ataque armado sobre la Uruapan-Carapan; hay un herido
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Octubre de 2025 a las 09:40:13
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Uruapan, Michoacán, a 24 de octubre 2025.- Un saldo de una persona muerta y otra más herida fue el que dejó el ataque a balazos del que fueron objeto las dos personas, hechos registrados en la carretera Uruapan-Carapan.

Al respecto se informó que autoridades policiacas y servicios de emergencia fueron alertados de que sobre la referida carretera en las inmediaciones de la comunidad de la comunidad de Cheranguerán, habían atacado a balazos a dos personas.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal y paramédicos de Protección Civil, estos últimos quienes auxiliaron a una persona que estaba herida y confirmaron la muerte de otra más.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC) quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo de un hombre el cual presentaba lesiones producidas por proyectil de arma de fuego, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Tras cateo en Morelia, Michoacán aseguran 975 dosis de estupefacientes y detienen a cuatro personas
Mujer pierde la vida atropellada en la autopista federal 57 México-Querétaro 
Muere en un hospital individuo baleado el Jueves en Uruapan, Michoacán; la mujer sigue internada
Capturan a 18 personas, aseguran cientos de miles de pesos en estupefacientes y un arsenal, en Sinaloa
Más información de la categoria
Capturan a 18 personas, aseguran cientos de miles de pesos en estupefacientes y un arsenal, en Sinaloa
Sustraen a una bebé recién nacida en hospital de Durango; activan Alerta Amber
Renuncia secretario de Economía de Sinaloa, tras desaparición de joven en bar de su propiedad
Redadas migratorias llegan a barrios mexicanos en Chicago; escala tensión en la "Ciudad de los vientos"
Comentarios