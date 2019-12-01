Ultiman a una persona en ataque armado sobre la Uruapan-Carapan; hay un herido

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Octubre de 2025 a las 09:40:13

Uruapan, Michoacán, a 24 de octubre 2025.- Un saldo de una persona muerta y otra más herida fue el que dejó el ataque a balazos del que fueron objeto las dos personas, hechos registrados en la carretera Uruapan-Carapan.

Al respecto se informó que autoridades policiacas y servicios de emergencia fueron alertados de que sobre la referida carretera en las inmediaciones de la comunidad de la comunidad de Cheranguerán, habían atacado a balazos a dos personas.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal y paramédicos de Protección Civil, estos últimos quienes auxiliaron a una persona que estaba herida y confirmaron la muerte de otra más.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC) quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo de un hombre el cual presentaba lesiones producidas por proyectil de arma de fuego, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.