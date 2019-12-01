Redadas migratorias llegan a barrios mexicanos en Chicago; escala tensión en la "Ciudad de los vientos"

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Octubre de 2025 a las 08:29:29
Chicago, Illinois, Estados Unidos, a 24 de octubre 2025.- Las redadas migratorias del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) comenzaron en los principales barrios mexicanos de Chicago, Illinois como parte de la llamada “Operación Midway Blitz”, del gobierno federal.

En esta ocasión, la agencia del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), llegó al vecindario conocido como “La Villita”, en el suroeste de la “Ciudad de los Vientos”, y la vecina población de Cícero, donde también se concentra la población de origen mexicano.

Según las autoridades, por lo menos seis personas fueron detenidas en las redadas, incluido un ciudadano estadounidense de 16 años.

Medios locales publicaron imágenes en las que muestran a los elementos de inmigración mientras lanzan bombas lacrimógenas contra la población mayormente latina, cerca del Discount Mall, ubicado en las cercanías de la calle 26 y Albany, tras ser confrontados por vecinos.

En ese sentido, Baltazar Enríquez, presidente del Consejo Comunitario de La Villita, dijo a medios locales que los agentes federales parecían haber llegado al vecindario sin ningún plan, ya que intentaron entrar al centro comercial sin percatarse de que estaba cerrado.

Cabe señalar que, un grupo de abogados defensores de migrantes acusaron al comandante de la Patrulla Fronteriza, Gregory Bovino, quien está al frente de la operación, de violar una orden de restricción temporal al lanzar personalmente gas lacrimógeno contra los manifestantes para disolver la protesta.

Noventa Grados
