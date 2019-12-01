Ultiman a mujer embarazada en un puesto de tacos; ocurrió en Guadalupe, Nuevo León

Ultiman a mujer embarazada en un puesto de tacos; ocurrió en Guadalupe, Nuevo León
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Febrero de 2026 a las 08:17:57
Guadalupe, Nuevo León, a 9 de febrero 2026.- Una mujer con siete meses de embarazo fue ultimada a tiros la noche del 8 de febrero, mientras se encontraba en un puesto de tacos de la colonia Villa Olímpica en el municipio de Guadalupe, Nuevo León.

Según los primeros reportes, el ataque se perpetró sobre la calle Joaquín Capilla, a donde arribó personal de seguridad y de paramédicos, estos últimos localizaron a la víctima con al menos dos heridas de bala en su cuerpo.

La mujer identificada como María de los Ángeles, de 31 años, y su bebé murieron mientras recibían atención médica en el lugar del ataque.

Cabe señalar que se registró el asesinato de otra mujer durante la misma noche, pero en el municipio de Montemorelos, Nuevo León

Según versiones, la víctima perdió la vida mientras era trasladada a un hospital tras ser baleada en un domicilio ubicado sobre la calle Álvarez, entre Tapia y Matamoros, en el Barrio Matamoros.

