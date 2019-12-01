Accidente de motocicleta en Morelia, Michoacán deja un muerto y un herido

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Febrero de 2026 a las 08:20:14

Morelia, Michoacán, a 9 de febrero 2026.- Un saldo de una persona muerta y una herida, fue el que dejó el accidente de motocicleta que sufrieron los dos individuos, hechos registrados en la avenida Morelos Norte, de esta ciudad capital del estado.

Al respecto se informó que fue durante los primeros minutos de este lunes, que autoridades policiacas y servicios de emergencia fueron alertados de que sobre la referida vialidad, en las inmediaciones del Pabellón Don Vasco, se había registrado un accidente de moto.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Morelia y paramédicos de Protección Civil, estos últimos quienes auxiliaron a una persona que estaba herida, además de conformar la muerte de otra más.

Con base en ello, personal de la FGE dio fe del levantamiento del cuerpo, e inició con las actuaciones que el caso amerita.