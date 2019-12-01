Accidente de motocicleta en Morelia, Michoacán deja un muerto y un herido

Accidente de motocicleta en Morelia, Michoacán deja un muerto y un herido
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Febrero de 2026 a las 08:20:14
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 9 de febrero 2026.- Un saldo de una persona muerta y una herida, fue el que dejó el accidente de motocicleta que sufrieron los dos individuos, hechos registrados en la avenida Morelos Norte, de esta ciudad capital del estado.

Al respecto se informó que fue durante los primeros minutos de este lunes, que autoridades policiacas y servicios de emergencia fueron alertados de que sobre la referida vialidad, en las inmediaciones del Pabellón Don Vasco, se había registrado un accidente de moto.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Morelia y paramédicos de Protección Civil, estos últimos quienes auxiliaron a una persona que estaba herida, además de conformar la muerte de otra más.

Con base en ello, personal de la FGE dio fe del levantamiento del cuerpo, e inició con las actuaciones que el caso amerita.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Operativos en Morelia dejan 8 detenidos y más de mil 200 dosis de estupefacientes aseguradas
Hombre quita la vida a su hija de 6 años de edad en Reynosa, Tamaulipas; también golpeó a sus otros dos hijos
Se registra choque y volcadura en la México-Querétaro; a la altura de El Marqués
En tres meses aseguran y destruyen 23 vehículos blindados en Tamaulipas
Más información de la categoria
Operativos en Morelia dejan 8 detenidos y más de mil 200 dosis de estupefacientes aseguradas
Trasladarán a Guadalajara al lobo marino que fue encontrado herido en playa de Nayarit; será intervenido por una fractura de mandíbula
Inflación acelera en enero; se ubica en 3.79%
Confirman localización de cuerpos de tres de los mineros secuestrados en Sinaloa
Comentarios