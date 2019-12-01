Ultiman a motociclista en ataque armado en Celaya, Guanajuato

Autor: Lidia Centeno / Noventa Grados | Fecha: 17 de Septiembre de 2025 a las 20:10:32

Celaya, Guanajuato, a 17 de septiembre de 2025.- Un motociclista circulaba en la colonia Las Flores cuando fue interceptado y atacado a balazos perdiendo la vida casi de manera instantánea

Poco antes de las 7:00 de este miércoles se escucharon los disparos de arma de fuego calle Lirio casi esquina con Camino a Jofre.

El suceso fue notificado a través de la línea de emergencia 911 a las autoridades quienes llegaron al lugar con paramédicos de urgencias médicas encontrando a un masculino de identidad desconocida a 300 metros de distancia de su vehículo

Que según versiones extraoficiales fue interceptado y en un momento de salvar su vida bajó rápidamente de la motocicleta y corrió sin embargo fue alcanzado por las balas.

El área fue acordonada por elementos de la guardia nacional y municipales donde arribaron agentes de investigación criminal y peritos quienes procesaron la escena del crimen

Una vez que concluyó las diligencias correspondientes en el área indicaron a personal de SEMEFO el levantamiento del cuerpo para trasladarlo a las instalaciones donde le practicaron la necropsia que marca la ley