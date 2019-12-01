Ultiman a joven en la colonia Villas del Bajío 5 de Celaya, Guanajuato

Autor: Lidia Centeno / Noventa Grados | Fecha: 10 de Octubre de 2025 a las 17:19:20

Celaya, Guanajuato, a 10 de octubre de 2025.- Un joven que caminaba por el área de juegos en la colonia Villas del Bajío 5 fue interceptado y atacado a balazos perdiendo la vida casi de manera instantánea.

Poco antes de las 16:00 horas reportaron una ráfaga de arma de fuego sobre la calle Villas de Franco entre las calles Villa de Torres y Villa de Domínguez, por lo que pidieron presencia de autoridades a través de la línea de emergencias 911.

Una vez en el lugar encontraron al joven tirado a un costado de unas llantas de colores que delimita la zona de juegos del lugar, con múltiples lesiones de arma de fuego.

Minutos después arribaron paramédicos de Protección Civil, quienes al intentar brindarle los primeros auxilios confirmaron que ya no contaba con signos vitales la víctima, de la cual hasta el momento se desconoce identidad, solo se sabe que representa alrededor de 18 años de edad y que vestía un pantalón de mezclilla en color azul con un oso de imagen, playera en color blanco y una cachucha en color negro.

Agentes de investigación criminal y peritos trabajaron en coordinación para recopilar la información y evidencias que serán integradas al acta correspondiente y posteriormente serán analizadas, lo que aportará al esclarecimiento de este nuevo homicidio.

Finalmente el cuerpo fue llevado a las instalaciones del SEMEFO en la capital del estado, donde le practicarán la necropsia que marca la ley.