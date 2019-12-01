Lluvias en Hidalgo, dejan 16 personas fallecidas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Octubre de 2025 a las 23:00:32

Pachuca, Hidalgo, a 10 de octubre de 2025.- De acuerdo a información presentada por el gabinete de seguridad estatal de Hidalgo, encabezado por el gobernador Julio Menchaca Salazar, debido a las fuertes lluvias que se han registrado en las últimas horas, suman 16 personas fallecidas.

Entre los municipios más afectados están Huejutla, Tlanchinol, Calnali, Molango, Zacualtipán y Tianguistengo.

También dieron a conocer que se reportan 27 inundaciones, el desbordamiento de seis ríos, cinco puentes afectados y 17 municipios sin energía eléctrica, 87 derrumbes, 20 árboles caídos y 38 deslaves, junto con daños en 59 hospitales y clínicas, y 308 escuelas.

Hasta el momento, se han habilitado 95 albergues, para dar atención a las personas afectadas.

Asimismo, indicaron que de las personas fallecidas, ocho fueron en el municipio de Zacualtipán y ocho más en Tenango de Doria. En todos los casos, las víctimas quedaron aplastadas en sus viviendas por derrumbes.

Además, se reportan ocho personas desaparecidas.