Lluvias en Hidalgo, dejan 16 personas fallecidas

Lluvias en Hidalgo, dejan 16 personas fallecidas
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Octubre de 2025 a las 23:00:32
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Pachuca, Hidalgo, a 10 de octubre de 2025.- De acuerdo a información presentada por el gabinete de seguridad estatal de Hidalgo, encabezado por el gobernador Julio Menchaca Salazar, debido a las fuertes lluvias que se han registrado en las últimas horas, suman 16 personas fallecidas.

Entre los municipios más afectados están Huejutla, Tlanchinol, Calnali, Molango, Zacualtipán y Tianguistengo.

También dieron a conocer que se reportan 27 inundaciones, el desbordamiento de seis ríos, cinco puentes afectados y 17 municipios sin energía eléctrica, 87 derrumbes, 20 árboles caídos y 38 deslaves, junto con daños en 59 hospitales y clínicas, y 308 escuelas.

Hasta el momento, se han habilitado 95 albergues, para dar atención a las personas afectadas.

Asimismo, indicaron que de las personas fallecidas, ocho fueron en el municipio de Zacualtipán y ocho más en Tenango de Doria. En todos los casos, las víctimas quedaron aplastadas en sus viviendas por derrumbes.

Además, se reportan ocho personas desaparecidas.

 

 

Noventa Grados
Más información de la categoria
Asesinan a hombre en solitario camino rural de Tarímbaro, Michoacán 
Lluvias en Hidalgo, dejan 16 personas fallecidas
Ataque armado en domicilio de la colonia Leandro Valle de Morelia, Michoacán, deja tres fallecidos y dos heridos
Detienen en Guerrero a un presunto implicado en el homicidio del sacerdote Bertoldo Martínez Cruz
Más información de la categoria
Detienen en Guerrero a un presunto implicado en el homicidio del sacerdote Bertoldo Martínez Cruz
Trabaja en coordinación Mauricio Kuri con la presidenta Claudia Sheinbaum para atender la contingencia por las lluvias en Querétaro
Cancelan los eventos "Nuestra Huasteca Queretana” y el “28° Festival de la Huasteca” en solidaridad con los afectados por las lluvias
Van limoneros michoacanos por paro nacional; exigirán mejores condiciones para el campo
Comentarios