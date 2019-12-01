Cancelan los eventos "Nuestra Huasteca Queretana” y el “28° Festival de la Huasteca” en solidaridad con los afectados por las lluvias

Santiago de Querétaro, Querétaro, a 10 de octubre de 2025.- En solidaridad con las y los habitantes de los municipios de la Sierra Gorda y la Huasteca Queretana que han resultado afectados por las recientes lluvias, Ana Paola López Birlain, titular de la Secretaría de Cultura del Estado de Querétaro (SECULT) confirmó que los eventos “Nuestra Huasteca Queretana”, programados para el 11 de octubre, y el “28° Festival de la Huasteca”, previsto del 16 al 19 de octubre, se cancelarán.

Recordó que la vigésimo octava edición del Festival de la Huasteca, que organizó la dependencia estatal en coordinación con la Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Programa de Desarrollo Cultural de la Huasteca, estaba programada para realizarse en el municipio de Jalpan de Serra, con la participación de representaciones de los seis estados que integran esta región cultural: Tamaulipas, Veracruz, San Luis Potosí, Puebla, Hidalgo y Querétaro.

Previo al inicio formal del festival, detalló, se contemplaba la realización del evento simultáneo “Nuestra Huasteca Queretana”, este sábado 11 de octubre a las 20:00 horas, en las plazas principales de Arroyo Seco, Jalpan, Landa, Peñamiller, Pinal de Amoles, Querétaro, San Joaquín y Tolimán, con el propósito de celebrar la riqueza musical, festiva y comunitaria de la Huasteca.

“La Secretaría de Cultura reiteró su compromiso con el bienestar de las comunidades queretanas y su solidaridad con las familias afectadas por las condiciones climatológicas, por lo que las nuevas fechas de realización de ambos eventos serán dadas a conocer próximamente a través de los canales oficiales”.

De igual forma esta información al confirmó el municipio de Pinal de Amoles a través de un comunicado oficial.

“El Gobierno Municipal de Pinal de Amoles y el Comité Organizador del XXVIII Festival de Huapango, Ahuacatlán de Guadalupe, informan a la ciudadanía, a los grupos participantes y al público en general que, debido a la contingencia por las intensas lluvias registradas en la zona serrana del Estado, se tomó la decisión de cancelar la realización del festival programado la próxima semana”.

La misiva refiere que esta medida responde a la prioridad de salvaguardar la seguridad y atender las necesidades de la población que está pasando por momento difíciles, así como de garantizar la seguridad de las y los asistentes, ya que las condiciones actuales de los caminos y espacios donde tradicionalmente se realiza el evento, no son los óptimos.