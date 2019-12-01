Ataque armado en domicilio de la colonia Leandro Valle de Morelia, Michoacán, deja tres fallecidos y dos heridos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Octubre de 2025 a las 20:32:29

Morelia, Michoacán, a 10 de octubre de 2025.- Un saldo de tres personas muertas y dos heridas fue el que dejó el ataque a balazos del que fueron objeto, en un domicilio de la colonia Leandro Valle de esta ciudad.

Al respecto se informó que autoridades policiacas y servicios de emergencia fueron alertados de que en un domicilio de la calle Héroes de la Reforma, habían atacado a balazos a varias personas.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Morelia, Guardia Civil y paramédicos de Protección Civil, estos últimos quienes auxiliaron a dos personas que estaban heridas, además de confirmar la muerte de otras tres.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC), quienes dieron fe del levantamiento de los cuerpos de tres individuos, los cuales presentaban lesiones producidas por proyectil de arma de fuego, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.