Van limoneros michoacanos por paro nacional; exigirán mejores condiciones para el campo

Apatzingán, Michoacán, a 10 de octubre de 2025.- Productores limoneros de la región de Apatzingán participarán en el paro nacional programado para el próximo martes, uniéndose a campesinos aguacateros y de maíz.

Bernardo Bravo, presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán, detalló que se colocarán desde las primeras horas del 14 de octubre en el principal acceso de la demarcación en demanda de mejores condiciones para el campo.

"Vamos a salir con nuestra maquinaria, con toda nuestra plantilla nominal de trabajo a reunirnos los productores, pedir ese mensaje claro de que necesitamos una banca de desarrollo con reglas operativas amigables y sensibles para los productores también, para los productores sociales que en este momento cualquier ejidatario no es sujeto de crédito porque no lo tiene. Ningún banco le va a prestar a alguien que forme parte de un ejido, y esto antes sí ocurría", señaló en entrevista.

El también representante a nivel nacional de los limoneros, narró las condiciones actuales de los citricultores, quienes están padeciendo una caída en el costo de su producto.

"Los productores no estamos de acuerdo en ir, salir, cortar nuestro limón, trasladarlo a una empacadora o a una industria por los precios que se les están pagando directamente a los productores. No se ajustan a la realidad del corte, ni del traslado, ni del combustible, ni de los costos", comentó Bernardo Bravo.

Datos proporcionados por el representante de los limoneros indican que, mientras en tiendas de autoservicio se comercializa el fruto hasta en 50 pesos, los productores solo reciben 3 pesos por kilo del cítrico.