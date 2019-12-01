Detienen en Guerrero a un presunto implicado en el homicidio del sacerdote Bertoldo Martínez Cruz

Chilpancingo, Gro., a 10 de octubre de 2025.- Autoridades estatales y federales lograron la detención de Miguel Ángel “N”, presuntamente implicado en el homicidio del sacerdote católico Bertoldo Martínez Cruz, crimen que conmocionó al municipio de Eduardo Neri y al estado de Guerrero.

De acuerdo con un comunicado oficial, la Fiscalía General del Estado de Guerrero (FGE), en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSP), y con el apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar), la Fiscalía General de la República (FGR), la Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), cumplimentaron una orden de aprehensión contra el sospechoso por el delito de homicidio calificado en grado de coparticipación.

Tras conocerse el asesinato del párroco Bertoldo Martínez Cruz —reconocido en la comunidad por su labor pastoral y social—, las autoridades iniciaron labores de investigación e inteligencia para identificar a los responsables. Las indagatorias permitieron ubicar a un posible implicado, y con base en los elementos recabados, se solicitó la orden judicial para su captura.

El operativo se llevó a cabo en el municipio de Chilpancingo, donde los agentes de seguridad localizaron y detuvieron a Miguel Ángel “N”. Tras corroborar su identidad, fue informado de sus derechos constitucionales y trasladado ante el Ministerio Público, que definirá su situación jurídica en las próximas horas.

La FGE subrayó que la investigación continúa abierta para identificar a otros posibles participantes en el crimen del sacerdote, ocurrido en circunstancias que aún se esclarecen.

