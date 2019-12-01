Trabaja en coordinación Mauricio Kuri con la presidenta Claudia Sheinbaum para atender la contingencia por las lluvias en Querétaro

Santiago de Querétaro, Querétaro, a 10 de octubre de 2025.- La coordinación entre los tres niveles de Gobierno para atender la contingencia por las lluvias en la Zona Serrana de la entidad la encabeza Claudia Sheinbaum Pardo, presidente de México y Mauricio Kuri González, gobernador de Querétaro.

El mandatario estatal confirmó que, a primera hora de este viernes, recibió una llamada de la titular del Ejecutivo Federal a quien informó sobre las condiciones que prevalecen en los municipios serranos, quienes suspendieron actividades económicas, educativas y artísticas para salvaguardar la integridad de los ciudadanos.

“Desde los primeros momentos, trabajamos de manera coordinada entre los tres órdenes de gobierno para atender la emergencia y brindar apoyo donde más se necesita. Agradezco infinitamente la llamada de hoy con la presidente de México a primera hora de la mañana para coordinar el trabajo conjunto.

Ella tiene conocimiento puntual de las afectaciones en la Sierra queretana y, como siempre, agradezco su apoyo y disposición para atender estas contingencias y trabajar en equipo”.

Recordó que ya se tiene un registro preliminar de 147 viviendas afectadas en 121 comunidades, de las cuales 25 están en Jalpan; siete en Arroyo Seco; nueve en Landa de Matamoros; mientras que, en Pinal de Amoles, la cifra es de 20; en Peñamiller, 10; y en San Joaquín, un total de 50, por lo cual ya se habilitaron diversos albergues en toda la zona serrana.

Adelantó que tuvo comunicación con personal de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), para sumar esfuerzos y lograr la liberación de las diversas vialidades, esto tras las lluvias que alcanzaron 147 milímetros, cantidad que equivale al 15 por ciento del total que cae en la zona durante todo un año.

Refirió que, ante la disminución de las lluvias, comenzará a levantarse un censo casa por casa, para conocer las necesidades de la gente, para ello dijo, los titulares de las secretarías, de la Mujer, Cultura, Desarrollo Sustentable, Desarrollo Agropecuario, de Planeación y Participación Ciudadana; así como de Unidad de Servicios Para la Educación Básica en el Estado de Querétaro (USEBEQ) y la coordinación de Atención Ciudadana, encabezarán estos esfuerzos en San Joaquín, Pinal de Amoles, Jalpan, Landa de Matamoros, Cadereyta, Arroyo Seco y Peñamiller, respectivamente.