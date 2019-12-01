Asesinan a hombre en solitario camino rural de Tarímbaro, Michoacán 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Octubre de 2025 a las 23:48:44
Tarímbaro, Mich., a 10 de octubre de 2025.- La tranquilidad de la comunidad de Cuto del Porvenir se vio sacudida la noche de este viernes, luego de que un hombre fuera asesinado a balazos en un apartado camino de terracería, en una zona cerril del municipio de Tarímbaro.

Vecinos del lugar escucharon las detonaciones y, al acercarse, hallaron a la víctima tirada entre la maleza, por lo que de inmediato alertaron al número de emergencias 911.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal y paramédicos, quienes confirmaron que el hombre ya no presentaba signos vitales. Fue identificado como Lázaro Valentín, de aproximadamente 55 años, quien habría recibido múltiples impactos de arma de fuego.

El área fue resguardada por los agentes mientras personal de la Fiscalía Regional realizaba las primeras diligencias y el levantamiento del cuerpo, que posteriormente fue trasladado al Servicio Médico Forense (SEMEFO) para la práctica de la necropsia de ley.

