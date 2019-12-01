Ultiman a individuo en plena calle de Uruapan, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Octubre de 2025 a las 08:04:44
Uruapan, Michoacán, 5 de octubre del 2025.- Por causas hasta el momento no determinadas pero que ya son investigadas, un hombre fue asesinado a balazos durante la noche del sábado en calles de la colonia Infonavit Constituyentes del municipio de Uruapan, Michoacán

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que sobre la calle José Manuel Herrera, habían atacado a balazos a una persona.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal quienes al arribar encontraron a un hombre sin vida, situación por la que se solicitó la presencia de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y  Escena del Crimen (USPEC) los cuales dieron fe del levantamiento del cuerpo de un hombre,  el cual presentaba lesiones producidas por proyectil de arma de fuego, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.

Noventa Grados
Ultiman a individuo en plena calle de Uruapan, Michoacán
