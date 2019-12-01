Tras balaceras amanece Tepalcatepec con cuerpo sin cabeza; enfrentamientos nocturnos también en Buenavista y Salvador Escalante, Michoacán 

Tepalcatepec, Mich., a 5 de octubre de 2025.- El cuerpo sin vida de un hombre, al que le fue cortada la cabeza, fue localizado la mañana del domingo tras una serie de enfrentamientos que tuvieron lugar al cobijo de la noche en los límites de Michoacán con Jalisco. La violencia no se limitó a Tepalcatepec, evidenciando la persistente lucha de carteles en la entidad.

Por la mañana, autoridades locales localizaron el cuerpo decapitado de un hombre en la localidad de Los Avillos y/ Los Habillos, perteneciente al municipio de Tepalcatepec. Habitantes de la comunidad alertaron a las autoridades sobre el hallazgo, lo que movilizó a corporaciones policiales y personal de la Fiscalía Regional para iniciar las investigaciones correspondientes. Hasta el momento, la víctima no ha sido identificada.

El hallazgo se registró pocas horas después de un ataque armado en el vecino municipio de Buenavista, donde un comando abrió fuego contra elementos de la Policía Municipal. En la agresión murieron dos agentes policiales y un civil, mientras que otra persona resultó herida. La violencia desatada provocó una fuerte movilización de fuerzas de seguridad estatales y federales en la zona.

De manera paralela, en el municipio de Salvador Escalante se reportó otra balacera, aunque hasta ahora no se ha informado de personas lesionadas o fallecidas.

Los hechos de este domingo se suman a una ola de enfrentamientos y ataques que en las últimas semanas han recrudecido la tensión en distintas regiones de Michoacán, particularmente en zonas donde operan células del crimen organizado.

Las autoridades mantienen operativos en las zonas afectadas, mientras que la Fiscalía continúa con las indagatorias para esclarecer los hechos y dar con los responsables.